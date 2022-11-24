Valilikten yapılan açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince bazı kararlar alındı.

Kentte sadece kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinliklere izin verileceği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tunceli genelindeki tüm umuma açık alanlarda yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak/taşımak vb. eylem ve etkinliklerin 24 Kasım saat 00.01 ile 8 Aralık saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.