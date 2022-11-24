Çevrimova Köyündeki Çevrimova İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerinin köydeki organik ürünleri hediye etti.



Hazırladıkları hediyeler ile okula gelen öğrenciler öğretmenlerine tandır ekmeği, canlı tavuk, yoğurt, süt, peynir, saksıda çiçek ve patik gibi köye özgü çeşitli yöresel ve el emeği hediyeler verdi.

"Köy okullarında gelen hediyeler bambaşka"

İlkokul öğretmeni Ayşenur Doğan, "Çevrimova köyünde öğretmenlik yapıyorum, daha önce başka okullarda da öğretmenlik yapmıştım, farklı farklı hediyeler gelmişti ama köyden gelen hediyeler bambaşka. Ben hayatımda ilk defa bir canlı tavuk hediye aldım, çeşitli yöresel ürünler geldi. Annelerimizin hazırladığı patikler, kolyeler, yemeniler ve bunlar bizim için çok kıymetli buradan değerli öğrencilerime kıymetli velilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.