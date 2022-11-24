Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksinin motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdılar
[Fotograf: İHA]
İstanbul Şişli’de bir taksici, aracın motoruna giren kediyi kurtarmak için çekici çağırdı. Havaya kaldırılan aracın motor kısmında sıkışan kedi kurtarıldı.
Şişli Rumeli Caddesi'nde meydana gelen olayda, taksisiyle seyir halinde olan sürücü motordan kedi sesi geldiğini fark etti.
Hemen taksiyi yolda durduran taksici araçtan inerek kediyi kurtarmaya çalıştı.
Taksici çekici çağırdı
Kediye ulaşamayan taksicinin aklını aracı havaya kaldırmak geldi. Olay yerine çekici çağrıldı. Taksinin havaya kaldırılması üzerine kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaşanan o ilginç anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 17:42
- 17:31
- 17:26
- 17:36
- 17:18
Sıradaki Haber
Şarkıcı Halil Sezai 4 ay 25 gün hapisle cezalandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz