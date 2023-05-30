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Türkiye
İHA 30.05.2023 08:34

Tunceli'de aşırı yağış nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Tunceli’de aşırı yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle kapatılan Pertek ile Çemişgezek karayolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli'de aşırı yağış nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Tunceli’de dün kent genelinde etkili olan aşırı yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle dereler taşarken bazı yollarda da deformasyon meydana geldi.

Pertek ile Çemişgezek karayolu yağıştan ötürü meydana gelen deformasyon nedeniyle bir süre çift taraflı araç trafiğine kapatıldı. Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol bugün yeniden ulaşıma açıldı.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Aşırı yağış ve yağışın yol platformunda yarattığı deformasyon nedeniyle trafiğe kapatılan Pertek-Çemişgezek Karayolumuzun 23-48 kilometreleri arası araç trafiğine açılmıştır.” 

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