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Türkiye
AA 04.06.2024 06:32

Tunceli'de açık alanlarda eylemler yasaklandı

Tunceli Valiliği, kent genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri​​​​​​​ 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Tunceli'de açık alanlarda eylemler yasaklandı

Tunceli'de kent genelinde 4 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mezkur kanun hükümleri çerçevesinde Valilik ve Kaymakamlık makamının uygun göreceği etkinlikler dışında Tunceli sınırları içerisinde meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildirisi, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinlikler 10 Haziran saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır."

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