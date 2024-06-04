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Türkiye
İHA 04.06.2024 04:24

Ters yöne giren sürücü sokağı birbirine kattı

Şişli'de, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü ters yöne girerek önce park halindeki bir araca, ardından bir yayaya ve seyir halindeki bir motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yoldan geçen bir kişi yaralandı.

Ters yöne giren sürücü sokağı birbirine kattı
[Fotograf: İHA]

Kaza, saat 02.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Ecza Sokak’ta meydana geldi.

Alkollü olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü, ters yönden gelerek sokağa girdi. Aşırı hızlı girdiği sokakta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki lüks araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırımda bulunan ağaca ardından da yoldan geçen bir yayaya ve seyir halindeki motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan yayaya ve motosiklet sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü polislere zorluk çıkardı

Kaza yapan otomobil sürücüsü polislerle ve çevredeki vatandaşlarla uzun süre tartışırken kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerine ise kazayı yapan aracın sürücüsünün kendisi olmadığını iddia etti.

Uzun süren ikna çabalarının ardından alkollü olduğu iddia edilen sürücü ve yanında bulunan kız arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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