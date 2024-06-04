Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Eşme-Uşak kara yolunda seyreden M.A.G. yönetimindeki hafif ticari araç, Elvanlar Mahallesi yakınlarında kara yoluna çıkış yapan F.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, hafif ticari araçtaki 4 kişi ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan sürücü F.B. ile hafif ticari araçtaki bir kişi tedavilerinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.