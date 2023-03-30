Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
[AA (Arşiv)]
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi.
Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle, Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Kar Yağışı Tunceli Erzincan
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