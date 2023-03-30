Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'da artçı depremler arka arkaya geldi.

Kahramanmaraş'ın 3 farklı ilçesinde 4 ve 4,1 büyüklüğünde depremler oldu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.05'te olan deprem, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İkinci hissedilir deprem Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde oldu. Saat 23.08'de olan sarsıntı, yerin 7,69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Onikişubat'ta 4,1'lik yeni sarsıntı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 00.44'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adana'da 15 dakikada 3 deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 15 dakika içinde sırasıyla 3,9, 4,5 ve 3,7 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 3 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 19.36'da 3,9 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 13,16 kilometreydi.

İkinci sarsıntı ise 11 dakika sonra yerin 9,38 kilometre derinliğinde yaşandı. Sarsıntının büyüklüğü 4,5'ti.

19.51'de ise 8,11 kilometre derinlikle 3,7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Hatay 3,9 ile sallandı

Kahramanmaraş ve Adana'nın ardından Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde oldu.