Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 23:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Saat 23.08'de olan deprem, yerin 7,69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-29
Saat:23:08:37 TSİ
Enlem:37.374 N
Boylam:36.884 E
Derinlik:7.69 km
Detay:https://t.co/W1A88hd5zL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem AFAD
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