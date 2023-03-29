Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Ovabağ karayolunda meydana geldi.

Yol kenarında bulunan istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

[Fotoğraf: DHA]

Karayolunun bir kısmı ulaşıma kapanırken, yol üzerindeki bir restorana ait tabela da yan yattı.

Olayda yaralanan olmazken, yol ise karayolları ekiplerince temizlendi. Temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı.

[Fotoğraf: DHA]