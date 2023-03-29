Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da istinat duvarı çöktü, yol trafiğe kapandı
Diyarbakır'da karayolunun kenarında bulunan istinat duvarı çöktü, yolun bir kısmı trafiğe kapandı.
Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır- Ovabağ karayolunda meydana geldi.
Yol kenarında bulunan istinat duvarı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
[Fotoğraf: DHA]
Karayolunun bir kısmı ulaşıma kapanırken, yol üzerindeki bir restorana ait tabela da yan yattı.
Olayda yaralanan olmazken, yol ise karayolları ekiplerince temizlendi. Temizlenen yol, tekrar trafiğe açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Diyarbakır
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