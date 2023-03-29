Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki üç katlı bir apartmanın ikinci katından gece yarısı alevler yükseldi.

Aydın çifti, daireden çıktı. Çiftin 1 yaşındaki kızlarına ise ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ulaştı.

Yangın sanıldı cinayet çıktı

Odasındaki yatağında hareketsiz halde bulunan Zeynep, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri yangını diğer katlara sıçramadan söndürdü. Bu sırada küçük kızın cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.

Anne suçunu itiraf etti

Annesi ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. 40 yaşındaki kadının kızını öldürdüğünü ve daha sonra evi ateşe verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.