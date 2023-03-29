Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu
Ardahan'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir ev ve ahırın çatısı uçtu.
Kentte sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Merkeze bağlı Lehimli köyünde, bir ev ve ahırın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Olayın meydana geldiği bölgeye AFAD görevlileri sevk edildi.
Kentte şiddetli rüzgarın yanı sıra sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor.
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