Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fıstıkçılık Birimi ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, ülke genelinde 29-30 ve 31 Mart tarihlerinde zirai don görülme ihtimali yüksek olabileceği uyarısında bulundu.

Ekipler, meyve bahçelerinde meydana gelebilecek donda soğuk hava tabakasının geçtiği alanlarda soğuk havanın kalma durumuna göre çiçeklerde döllenme yetersizliği, küçük meyvelerde kararma, yeni yeni süren taze sürgünlerde yanma, bazı meyve gözlerinde geç uyanma ve zayıf çiçek teşekkülü gibi durumların meydana gelebileceğini aktardı.

Kentte üretimi yoğun yapılan fıstığın meyve gözlerinin kabarmaya başladığı ve ilk çiçeklenme dönemi olan bu süreçte düşük sıcaklığa maruz kalan meyve gözlerinde yüzde 41 dolaylarına kadar zarar olabildiği belirtilen ekipler, fıstık ve diğer meyve bahçelerinde don olayının etkilerini azaltmak için önlem alınması uyarısında bulundu.