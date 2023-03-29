Hopa Limanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle kamyonet denize düştü. Sulara gömülen araç içinde iki kişi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Hopa deniz polisi dalgıç ekipleri araç içinde bulunan Hasan Kibar’ın cansız bedenini sudan çıkarttı. Araç sürücüsü Erdoğan Kaya ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Hastaneye götürülen Erdoğan Kaya’nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden Hasan Kibar hastane morguna kaldırıldı.

Denize düşen kamyonet vinç yardımıyla sudan çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.