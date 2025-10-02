Tüm yurtta haydut İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na saldırısına tepki yağdı

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılar, İstanbul'da protesto edildi.

Haydut İsrail'in hukuk dışı müdahalesini protesto etmek isteyen vatandaşlar Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

İstanbul’da protesto gösterilerinin düzenlendiği bir başka nokta da Beşiktaş Levent’te bulunan İsrail Konsolosluğu önü oldu. Akşam saatlerinde Barbaros Camii’nde toplanan göstericiler, İsrail Konsolosluğu önüne kadar yürüdü.

Sloganlar atarak İsrail’i protesto eden göstericiler, yapılan konuşmaların ardından dağıldı.

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Filistin Platformu üyeleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda bir araya gelen Filistin Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

Daha sonra bir grup, Kuşadası Yat Limanı'ndan Filistin bayrağı asılı 9 tekneyle denize açıldı.

Kıyıda bekleyen vatandaşlar, teknedekileri selamladı. Teknelerin bir süre açıkta bekledikten sonra limana geri döneceği öğrenildi.

Nevşehir

Nevşehir kent merkezindeki Alibey Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

İl Müftüsü Kazım Güzel, İsrail'e destek veren markaların ürünlerine yönelik boykot çağrısında bulunarak, dünyadaki mazlum Müslümanların yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Güzel'in duasının ardından vatandaşlar cami önünden ayrılmayarak temsili Gazze nöbeti başlattı.

Niğde

Niğde'de, İsrail'in filoya yönelik saldırıları çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla protesto edildi.

Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan, Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı, tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şubesi Başkanı Muammer Kokulupınar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini, Gazze'nin yanında olduklarını söyledi.

Gazze'nin özgürlüğe kavuşacağına inandıklarını belirten Kokulupınar, "Allah'ın inayetiyle Gazze'deki ve Filistin'deki kardeşlerimiz özgürlüğe kavuşacak, İsrail amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Antalya

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan Kudüs Platformu üyeleri, "Filistin özgür olana kadar mücadele devam edecek" yazılı pankartlarla Muratpaşa Camisi'nin avlusunda bir araya geldi.

Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için dua etti. Sloganlar atan platform üyeleri, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Sumud Filosu'na Tunus'tan katılan "Adagio" gemisinde bulunan ve Antalya'dan giden Türk aktivist Hakan Şimşek, canlı bağlanarak, Gazze'deki mazlumlara en uzatmak için uluslararası sularda olduklarını belirterek, Gazze'nin sesini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, yaptığı konuşmada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

2010'daki Mavi Marmara saldırısında 10 şehit, 54 yaralı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Tarih değişti zulüm değişmedi, kıyım değişmedi." dedi.

Arama kurtarma ekipleri teknelerle nöbet tuttu

Öte yandan Antalya Kudüs Platformu adına, arama kurtarma ekipleri, teknelerle Sıçan Adası yakınlarında nöbete başladı. İHH Arama Kurtarma ekip lideri Ali Uygur, denizde ve karada nöbet tuttuklarını vurgulayarak, zor günleri birlikte aşacaklarını dile getirdi.

Manavgat Kudüs Platformu öncülüğünde Gazze'ye destek amacıyla Manavgat Irmağı'nda teknelerde düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları üyeleri bir araya geldi.

Manavgat Kudüs Platformu Başkanı Mehmet Gayretli, İsrail'i protesto etti, Gazze'ye destek mesajı verdi.

Burdur

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, sloganlar attı.

Kudüs Platformu adına açıklama yapan Hüseyin Büyükkeleş, filodaki yolcular, aktivistler ve mürettebatın, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiği saldırıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Sumud Filosu'nun tek amacının kuşatma altındaki Filistin halkına insani yardım ulaştırmak olduğunu vurgulayan Büyükkeleş, "Bu barışçıl girişimin zor kullanılarak engellenmesi kabul edilemezdir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi.

Trabzon

Özgür Aksa Trabzon Platformu öncülüğünde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Küresel Sumud Filosu'nun, insanlığın vicdanını ve adalet özlemini temsil eden bir direniş ruhuyla Gazze'ye doğru yola çıktığını söyledi.

Yapılan saldırının sadece gemilere değil insanlığın ortak vicdanına yapıldığını belirten Arslantürk, "Orada bulunan kardeşlerimiz yalnız değildir. Onların arkasında tüm vicdan sahipleri, tüm adalet sevdalıları vardır. Biz bu kardeşlerimizin yanındayız ve son nefesimize kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Artvin

Artvin'de bir grup vatandaş, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Halitpaşa Meydanı'nda toplandı.

İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, İsrail'in hukuksuz saldırısına tepki göstermek için toplandıklarını söyledi.

Delibaş, Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde durdurulduğunu belirterek, dünyanın artık zulme karşı sessiz kalmayacağını aktardı.

MHP İl Başkanı Serdar Kılınç ve Memur-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce'nin de konuşmasının ardından dua edildi.

Gümüşhane

Fatih Parkı'nda bir araya gelen STK temsilcileri ve vatandaşlar, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı.

Memur-Sen İl Başkanı Ergin Aslan, bu gece vicdanı olan herkesin kalbinin Sumud ile çarptığını söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi.

Giresun

Giresun'da Hacı Miktad Cami avlusunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Kamu-Sen İl Temsilcisi Muhammed Sarı, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Sarı, "Bu millet Gazze'nin kurtuluşuna, Kudüs'ün özgürlüğüne önderlik edecektir." dedi.

Bayburt

Bayburt'ta da Saat Kulesi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan İlhami Polat, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan filoya İsrail'in uluslararası sularda barbarca saldırdığını anlatarak, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." dedi.

Ordu

Ordu'da da sivil toplum kuruluşları öncülüğünde saldırılar protesto edildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar, Altınordu ilçesindeki Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.

Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine slogan atan gruptakiler, Zübeyde Hanım Caddesi'nden İmam Hatip Camisi'ne kadar yürüdü.

TÜGVA İl Temsilcisi Ömer Faruk Yücedağ, grup adına yaptığı açıklamada, tüm gemilerin sağ salim Filistin'e, Gazze şeridine ulaşmasını temenni etti.

İsrail ordusunun Sumud Filosu'na müdahalesi ve aktivistlerin tutuklanmasının korsanlık ve terörizm olduğunu belirten Yücedağ, bu eylemlerin dünya halklarının öfkesini arttıracağını, işgalcilerin de kara siciline eklendiği vurguladı.

Konuşmanın ardından dua edildi.