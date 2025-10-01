Parçalı Bulutlu 16.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2025 17:42

Ankara'da deprem riski nedeniyle boşaltılan bina yerle bir oldu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde daha önce deprem riski nedeniyle boşaltılan 4 katlı bina çöktü. Ekiplerin yaptığı aramalarda enkaz altında kimse olmadığı belirlendi. Çökme anı kameralar tarafından da kaydedildi.

Ankara'da deprem riski nedeniyle boşaltılan bina yerle bir oldu

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Deruni Sokak'ta 4 katlı kullanılmayan binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekipler, enkaz çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla yapılan tarama çalışmasında, enkazda kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Binanın daha önce yapılan testlerde depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği, bu nedenle boşaltıldığı öğrenildi.

ETİKETLER
Ankara Deprem
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı yılın 8 ayını rekorlarla kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:02
İletişim Başkanlığı sondaj ve sismik araştırma gemilerinin geri çekildiği iddiasını yalanladı
18:50
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'u kabul etti
18:34
Küresel Kararlılık Filosu Gazze yolunda
18:26
MSB: Yardım talebinde bulunan 11 kişi tahliye edildi
17:57
Vietnam'da etkili olan Bualoi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 29'a yükseldi
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ