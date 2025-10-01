Çok Bulutlu 19.4ºC Ankara
AA 01.10.2025 15:34

Ankara'da su kesintisi: Çok sayıda mahalle etkilenecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinde yarın saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacak.

Ankara'da su kesintisi: Çok sayıda mahalle etkilenecek

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki P10 Pompa İstasyonu'nun durdurulduğu, bu nedenle Altındağ, Mamak ve Gölbaşı'nda yarın sabaha kadar su kesintisi uygulanacağı belirtildi.

Su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

"Altındağ ilçesinde Aydınlıkevler, Gültepe, Güneşevler, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Atıfbey, Başpınar, Battalgazi, Doğantepe, Kale, Solfasol, Feridun Çelik, Aydıncık, Beşikkaya, Karapürçek, Kavaklı ve Tatlar mahalleleri.

Mamak ilçesinde Diriliş, Gülveren, Bahçelerüstü, Hüseyin Gazi, Harman, Çağlayan alt kotları, Bahçeleriçi alt kotları, Dutluk, Karaağaç, Altıağaç, Çiğiltepe, Derbent, Araplar, Dostlar Tepecik, H. Gazi üst kotları, Bostancık, Ekin, Başak alt kotları, Başak Çamlık, Küçük Kayaş, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Boğaziçi alt kotları, Fahri Korutürk alt kotları, Üreğil TOKİ Konutları, Misket alt kotları, Derbent alt kotları, Büyük Kayaş, Hürel üst kotları, Kızılcaköy alt kotları, Ortaköy alt kotları, Hürel TOKİ Blokları, Çiğiltepe-PTT Evleri, Yeni Bayındır, Kıbrıs alt kotları, Kızılcaköy, Ortaköy, Kıbrıs üst kotları, Eski Bayındır, Kutludüğün, Yeşilbayır alt kotları, Büyük Kayaş üst kotları, Küçük Kayaş alt kotları, Köstence alt kotları, Dostlar üst kotları, Tepecik üst kotları ve Köstence mahalleleri.

Gölbaşı ilçesinde Şafak, Bahçelievler, Seğmenler ve Yurtbey mahalleleri."

Ankara Su Kesintisi
