TRT Haber 01.10.2025 15:18

Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren, Batı Karadeniz'de ise öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren, Marmara'da ise sabah saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

Fırtınanın Marmara'da öğle saatlerinde, Batı Karadeniz'de ise cuma günü sabah saatlerinde kıyı şeridinde, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

