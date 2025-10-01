Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
AA 01.10.2025 14:27

Paris’ten yola çıkan Orient Express ikinci seferi için Türkiye'de

Paris’ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express, Budapeşte, Bükreş ve Varna güzergâhının ardından Edirne’den Türkiye’ye giriş yaptı. Yılın ikinci seferi için Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Orient Express, yolculuğunu 3 Ekim’de Paris’te tamamlayacak.

Paris’ten yola çıkan Orient Express ikinci seferi için Türkiye'de

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı. Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Romanya'nın kasabası Sinaia ve başkenti Bükreş ile Bulgaristan'ın Varna şehrinin ardından Türkiye'ye ulaştı.

Kapıkule Gar'ındaki yenileme çalışmaları nedeniyle burada durmayan tren, yolcular ve personelin pasaport kontrolü için Edirne Garı'na geldi. Garda müzisyenler tarafından mini bir konser verildi.

Yolcuların valizleri x-ray taramasının ardından İstanbul'da konaklayacakları otellere götürülmek üzere kamyonlara yüklendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

16 vagon, 71 misafir ve 40 personel

Tren yetkilisi Francesco Bonotto, Venice Simplon Orient Express'in İstanbul'a bu yılki ikinci seferini gerçekleştirdiğini söyledi.

İlk kez sonbaharda bir sefer düzenlediklerini ve farklı manzaralar eşliğinde seyahat ettiklerini belirten Bonotto, "16 vagonumuzda 71 misafir ve 40 personelle seyahat ediyoruz. Paris'ten yola çıktık, Budapeşte'de konakladık. Ertesi gün Bükreş'e gitmeden önce misafirlerimiz için son derece ilginç olan Sinaia'daki Peleş Kalesi'ni ziyaret ettik. Bükreş'in ardından Türkiye'ye giriş yapmadan önce de Varna'da biraz vakit geçirdik" dedi.

Bonotto, İstanbul'a daha fazla sefer düzenlemek istediklerini dile getirdi.

İstanbul'un kendileri ve misafirleri için son derece önemli bir destinasyon olduğunu ifade eden Bonotto, "Misafirlerimiz trenle seyahat etmekten ve bu akşam İstanbul'a varacak olmaktan son derece mutlu. Misafirlerimizin çoğunluğu İstanbul'da birkaç gün vakit geçirecek ve şehrin tadını çıkaracaklar. Ardından yeni yerleri keşfedecekler. Bazıları ise geri dönecek" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"İstanbul'da yeni deneyimler yaşayacak olmak muhteşem"

Yolculardan Alman Kirsten von Helldorff da lüks trenle dördüncü kez seyahat ettiğini ve çok sevdiğini belirtti.

Trendeki servisin ve yemeklerin harika olduğunu aktaran Helldorff, "Şimdi sevdiğim bir şehir olan İstanbul'a dördüncü kez gidiyorum. Çırağan Sarayı'nda konaklayacağız sabırsızlıkla bekliyorum. Ülkemizden arkadaşlarımızla buluşacağız" dedi.

Hans von Helldorff ise Venice Simplon Orient Express ile ilk kez seyahat ettiğini dile getirdi.

Seyahatin harika bir deneyim olduğunu ifade eden Helldorff, "5 günlük seyahatimizde birçok şey gördük. İstanbul konusunda çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımızla buluşacağız. İstanbul'da birkaç kez bulundum ama İstanbul'da yeni deneyimler yaşayacak olmak muhteşem" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Pasaport kontrolü sonrası İstanbul'a doğru yola çıkan tren, 3 Ekim'de Paris'e dönecek.

Kapıkule
