Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2025 14:35

Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın çevre binalara da sıçradı

İstanbul Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın çevredeki bazı yapılara da sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu 5 binada hasar oluştu, 1 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Beşiktaş'ta ahşap binada çıkan yangın çevre binalara da sıçradı

Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yanan bina bir süre sonra tamamen çökerken, binadan kopan parçalar nedeniyle sokaktaki bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı beş binada da hasar meydana geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yangın sonucu bölgede oluşan hasar dron ile havadan görüntülendi.

Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, olay yerinde incelemede bulundu.

Yangın itfaiye ekiplerince müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Paris’ten yola çıkan Orient Express ikinci seferi için Türkiye'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:19
Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
15:17
Sanchez, İsrail'in Küresel Sumud Filosu için "tehdit oluşturmaması" çağrısında bulundu
15:15
DMM'den "KAAN uçaklarının motorları" hakkındaki iddialara ilişkin açıklama
15:11
Kahvaltıdan zehirlenen 60 öğrenci hastanelik oldu
14:45
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı
14:31
Paris’ten yola çıkan Orient Express ikinci seferi için Türkiye'de
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
TBMM'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı başladı
FOTO FOKUS
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
Milli gurur Bayraktar KIZILELMA zorlu bir testi daha başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ