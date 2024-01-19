Tüm Türkiye tarihi yolculuk için ekran başındaydı

Türkiye'nin uzun süredir beklediği tarihi an gerçekleşti. Ülkemizin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve takım arkadaşları artık uzayda...

Dragon kapsülü yarın öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Vatandaşlar da bu heyecana meydanlardan, bilim merkezlerinden ve evlerinden ortak oldu.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılması, astronot Gezeravcı'nın memleketi Silifke ilçesinde de heyecanla beklendi.

Gezeravcı'nın hemşehrileri, Silifke Belediyesi tarafından Göksu Mahallesi Anıt Meydanı'nda kurulan 2 dev ekrandan uzay yolculuğunu takip etti.

"Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, kentte adeta gurur gecesi yaşadıklarını söyledi.

Tarifsiz anlara şahitlik ettiklerini vurgulayan Pehlivan, şöyle konuştu:

"Beklerken de o anı izlerken de çok heyecanlandık. Bu heyecanı, eminim ki Türkiye'deki 85 milyon vatandaşımız ekranları başında izleyerek yaşadı. Bu meydanı binlerce hemşehrimiz doldurdu. Bunların arasında çocuklarımız, gençlerimiz de vardı. Yeni nesil teknolojiye meraklı. İlimizden uzaya yolculuk yapan birisinin çıkması, gençlerimizde müthiş bir heyecan ve istek oluşturdu. Alper kardeşimiz bu yönüyle bir örnek, model teşkil ediyor. Onlar için ilham kaynağı oldu."

"Türkiye için çok önemli bir gün"

Vatandaşlardan Yurdakul Çalıkoğlu da büyük gurur yaşadıklarını belirterek, "Türkiye için çok önemli bir gün. Alper Gezeravcı kardeşimiz, nereli olsa fark etmezdi. O, tarihi bir ana ortaklık ediyor. Uzay yolculuğu şu an devam ediyor. Umarım kaza bela yaşamadan geri döner, tecrübelerini tüm gençlerle paylaşır" ifadelerini kullandı.

Gürüz Tüzün ise onur ve gurur duyarak alana kurulan ekranlardan hemşehrilerinin uzay yolculuğunu seyrettiklerini kaydetti.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu heyecanına vatandaşların da ortak olması için Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na "dome çadır" adı verilen planetaryum kuruldu.

Başkentliler, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının Türkiye saatiyle 00.49'da fırlatılmasını, bu planetaryumdan ve kurulan dev ekrandan coşkuyla takip etti.

Tarihe tanıklık etmek için gelen vatandaşlardan Çağatay Ünver, tarih mezunu olduğunu uzay çalışmalarına da merakı bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu yarışta olmaması beni üzüyordu. Türkiye'de böyle bir çalışmanın olması beni çok gururlandırdı" dedi.

Ünver, Gezeravcı'nın bir Türk vatandaşı olarak uzaya çıkan ilk kişi olduğunu hatırlatarak, "Umarım günü geldiğinde kendi roketimizle ve teknolojimizle uzay yarışında var oluruz. Türkiye'deki bir uzay üssünden fırlatılması nasip olur. Umarım, uzay yarışında olmayı başarabiliriz. Çünkü geleceğimiz için önemli, bu yarışlarda olabilmek için bu çalışmaların devam etmesi, daha çok gelişmesi, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) bütçesinin artırılması lazım" diye konuştu.

"Onun yerinde olmayı çok isterdim"

Fatma Dilan Yalçın da Türkiye için tarihi bir an olduğu için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Benim de küçüklük hayalimdi astronot olmak. Alper Gezeravcı, Türkiye için çok önemli bir isim oldu. İlk Türk astronot olarak tarihe geçecek. Onun yerinde olmayı çok isterdim. Yükseklik korkum her ne kadar olsa da yer çekimine karşı havada durmak nasıl bir duygu çok merak ediyorum. Dilerim devamı gelir. Dilerim ülkemiz uzay çalışmaları açısından çok daha iyi yerlere gelir" ifadelerini kullandı.

Fırlatma anına tanıklık etmeye gelen Onur Zeybek ise bu uzay yolculuğunun, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, "Gençler olarak çok heyecanlıyız. Halka açık alanda izlemeye geldik. Ankara'nın soğuğu var ama yine de geldik, bu bir gurur ve millet meselesi. Bunun için evimizden geldik." dedi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, içinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının uzay yolculuğunu, yerleşkeye kurulan dev ekrandan heyecanla izledi.

"Bir hayal gerçekleşiyor"

ÇOMÜ Astrofizik Araştırma Merkezi ve Ulupınar Gözlemevi Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Tüysüz de önemli bir güne şahitlik etmek için öğrencilerin, akademisyenlerin ve üniversite yönetiminin bir araya geldiğini söyledi.

Bir hayalin gerçekleştiğini, ileride Türkiye için bugünün öneminin çok büyük olacağını, gençlerin misyonlarının ve vizyonlarının gelişeceğini düşündüğünü ifade eden Tüysüz, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk Türk astronotumuzu uzaya gönderiyoruz. 20 yıldır üniversitede görev yapıyorum. 20 yıl önce bir Türk astronotun uzaya çıkma durumundan bahsedilmiş olsa, Alper Gezeravcı'nın 'Bu hayal bizim hayalimiz değil, başka milletlerin hayali' şeklinde bir ifadesi var, bizim için de öyleydi. Bugün bu hayal gerçek oldu. Bundan dolayı da gururluyuz. Umarım kazasız belasız yolu tamamlamak nasip olur."

Meydanlarda etkinlikler düzenlendi

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, İstanbul, Trabzon, Konya, Aksaray, Muş, Kayseri, Antalya, Gaziantep bilim merkezlerinden, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nden, İstanbul Taksim ile Ankara Kızılay meydanlarında kurulan planetaryumlardan, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Mersin Silifke Meydanı'ndan takip edildi.

Bu kapsamda, vatandaşlar için çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Tanıtım filmlerinin de gösterildiği etkinliklerde, atölye çalışmaları, bilim söyleşileri ve bilgi yarışmaları gerçekleştirildi.