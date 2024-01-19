Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.01.2024 10:42

Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti

Anayasa Mahkemesi, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi 3 siyasi partinin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu partilerin ilk büyük kongrelerini yapmadıkları ve zorunlu organlarını oluşturmadıkları gerekçesiyle hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verilmesi adına Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruları inceleyen Yüksek Mahkeme, Uyanış Partisi, Türkiye Yaşam Partisi ve Yeni Yol Partisinin dağılmış sayılarak hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti.

Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği söz konusu partilerin tüm mallarının hazineye geçmesine, gereğinin yapılması için de karar örneklerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

ETİKETLER
Anayasa Mahkemesi (AYM)
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan yarıyıl tatili paylaşımı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisonkot, "halkın güvenini yeniden kazanmak için" seçim istedi
11:18
THY'nin 346'ncı destinasyonu Melbourne oldu
11:14
AYM'den 'İHA' kararı: İdari para cezası hükmü iptal edildi
11:11
Kurulan ve kapanan şirket sayıları açıklandı
11:15
Gezeravcı uzayda bilimsel çalışmalara başlayacak
11:09
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti
FOTO FOKUS
Gezeravcı'nın ailesi fırlatmanın ardından TRT Haber'e konuştu
Gezeravcı'nın ailesi fırlatmanın ardından TRT Haber'e konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ