Palandöken sömestr tatiline erken girdi

Bu yıl erken yağan kar ile sezonu tüm kayak merkezlerinde daha önce açan Palandöken’de okulların tatil olmasıyla birlikte yoğunluk en üst seviyeye çıktı. Ülkemizin ve Avrupa'nın en gözde turizm destinasyonu olan Palandöken Kayak Merkezi sömestri tatiline erken girdi.

Türkiye'nin kış turizmindeki cazibe merkezi olan Ejder 3200; kaliteli pistleri, doğa harikası muhteşem manzarası, modern dinlenme alanları, kafe ve restoranlarının yanı sıra buz duvarı, yamaç paraşütü, gece kayağı, fun park, hedikli kar yürüyüşü rotaları,snowdown hill, çadır ve karavan kamp alanları, 1400 metre uzunluğunda snow park gibi birçok sosyal faaliyetlerle kayak severlere hizmet veriyor.

Son yıllarda revaçta olan Palandöken Kayak Merkezi’nde her türlü kayak ve benzeri etkinlik yapmak isteyenlere uygun pistler ve faaliyetler bulunuyor.

Kayak kursları ilgi görüyor

Dünyanın en profesyonel kayakçılarının yanında kızaklarla kaymak isteyenlerde Palandöken’de fırsat bulabiliyor.

Aynı zamanda “acemi pisti” olarak adlandırılan alanda kızakla düşe kalka kayanlar ise zaman zaman yürekleri ağza getiriyor.

Öğrencilerde okulların tatile girmesiyle birlikte Palandöken’e akın ederken düzenlenen kayak kursları ilgi görüyor.

