Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 19.01.2024 10:18

Palandöken sömestr tatiline erken girdi

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken’de sömestr tatili için hem şehir içinden hem de dışardan yoğun bir talep var.

Palandöken sömestr tatiline erken girdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bu yıl erken yağan kar ile sezonu tüm kayak merkezlerinde daha önce açan Palandöken’de okulların tatil olmasıyla birlikte yoğunluk en üst seviyeye çıktı. Ülkemizin ve Avrupa'nın en gözde turizm destinasyonu olan Palandöken Kayak Merkezi sömestri tatiline erken girdi.

Türkiye'nin kış turizmindeki cazibe merkezi olan Ejder 3200; kaliteli pistleri, doğa harikası muhteşem manzarası, modern dinlenme alanları, kafe ve restoranlarının yanı sıra buz duvarı, yamaç paraşütü, gece kayağı, fun park, hedikli kar yürüyüşü rotaları,snowdown hill, çadır ve karavan kamp alanları, 1400 metre uzunluğunda snow park gibi birçok sosyal faaliyetlerle kayak severlere hizmet veriyor.

Son yıllarda revaçta olan Palandöken Kayak Merkezi’nde her türlü kayak ve benzeri etkinlik yapmak isteyenlere uygun pistler ve faaliyetler bulunuyor.

Kayak kursları ilgi görüyor

Dünyanın en profesyonel kayakçılarının yanında kızaklarla kaymak isteyenlerde Palandöken’de fırsat bulabiliyor.

Aynı zamanda “acemi pisti” olarak adlandırılan alanda kızakla düşe kalka kayanlar ise zaman zaman yürekleri ağza getiriyor.

Öğrencilerde okulların tatile girmesiyle birlikte Palandöken’e akın ederken düzenlenen kayak kursları ilgi görüyor.
 

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda dağ kayağı keyfi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisonkot, "halkın güvenini yeniden kazanmak için" seçim istedi
11:18
THY'nin 346'ncı destinasyonu Melbourne oldu
11:14
AYM'den 'İHA' kararı: İdari para cezası hükmü iptal edildi
11:11
Kurulan ve kapanan şirket sayıları açıklandı
11:15
Gezeravcı uzayda bilimsel çalışmalara başlayacak
11:09
Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti
Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi geçti
FOTO FOKUS
Gezeravcı'nın ailesi fırlatmanın ardından TRT Haber'e konuştu
Gezeravcı'nın ailesi fırlatmanın ardından TRT Haber'e konuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ