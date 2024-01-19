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Türkiye
İHA 19.01.2024 10:17

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda dağ kayağı keyfi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Munzur Dağları, adrenalin tutkunu dağ kayağı yapanların yeni gözde adresi oldu.

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda dağ kayağı keyfi
[Fotograf: İHA]

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları, dağ kayağı yapan vatandaşların ilgi odağı oldu.

Terörden arındırılan Munzur’un Erzincan’a bakan yüzündeki yaklaşık 28 kilometrelik kısım serbest dağ kayağı yapan sporcuların uğrak yeri.

Bölgeye kaymaya gelen emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal ile öğretim görevlisi Alptekin Sanalan, Munzurların dağ kayağı için bulunmaz bir yer olduğunu belirtti.

Terörden arındırılan Munzur Dağları'nda dağ kayağı keyfi

Yılmaz Ünal, kayak yarışmalarının yapılması açısından çok uygun bir yer olduğunu ve çok fazla doğanın dokusuna zarar vermeden, doğal yaşamı etkilemeden Munzur Dağlarında faaliyetlerin yapılabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Erzincan Dağcılık Kulübü yönetiminde yer alan emekli öğretim görevlisi Yılmaz Ünal, Munzurlarda kaya tırmanışı yaptıklarını ve bu sporlar için bulunmaz bir doğaya sahip olduklarını vurguladı.

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