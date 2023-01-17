Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü Tulumtaş Mağarası'nda, bu kapsamda özel ışıklandırmalar yapıldı.

Uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre, yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşan mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunlar etkileyici görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Tulumtaş Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.