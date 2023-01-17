Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tulumtaş Mağarası dron ile görüntülendi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 1992 yılında Ankara Çevre Yolu'nun yapımı sırasında ortaya çıkartılan ve turizme kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü Tulumtaş Mağarası dron ile görüntülendi.
Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışmaların yürütüldüğü Tulumtaş Mağarası'nda, bu kapsamda özel ışıklandırmalar yapıldı.
Uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre, yüksekliği ise yer yer 30-40 metreye ulaşan mağaradaki sarkıt, dikit ve sütunlar etkileyici görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Tulumtaş Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açılacak.
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