Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da tamirhanede yangın
Zeytinburnun'da oto tamircide yere dökülen benzine, kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım, tamirdeki otomobilin yanmasına neden oldu. Yangında çalışanlardan biri dumandan etkilendi.
İstanbul Zeytinburnu'nda oto tamircide kaynak yapıldığı sırada, yere dökülen benzine kıvılcım sıçradı. Tamire bırakılan otomobil yandı. Alevler iş yerine sıçradı.
Çevredekiler yangına müdahale etmeye çalışırken aynı zamanda itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken dumandan etkilenen çalışanlardan biri, sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.
İş yerinde hasar oluşurken, otomobil kullanılmaz hale geldi.
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