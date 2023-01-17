Anzer'den Pervari'ye, Zara'dan Geven'e...

Coğrafi işaret almış tescilli ballar listelendi, kovan başına elde edilen verim hesaplandı.

Arıcılıkla ilgili tüm güncel bilgiler dijital ortama taşındı

Türkiye'nin arıcılık haritası ile istatistiki bilgiler tek yerde toplandı.

Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, "Coğrafi işaretli balların neler olduğunu, hangi bölgelerde coğrafi işaret olduğunu ve arıcılıkla ilgili tüm verilerin illere göre hepsi tek tek ayrıntılı bir şekilde yayınlandı. Bala ve arıya meraklı olanlar bu haritadan birçok bilgiye ulaşabilirler" dedi.

Arıcılık haritası, sektörün potansiyelini artırmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı. Mevcut kovanlar ve o kovanlardan elde edilen veriler paylaşıldı.

Bal tüketicileri, hangi ilde ne tür balın üretildiğini öğrenebilecek

Haritayı inceleyenler, Türkiye'de üretilen bal çeşitlerine ulaşabiliyor, üreticiler ise arıların ırk özelliklerini inceleyebiliyor.

Tüm internet kullanıcılarının erişimine açık olan Türkiye Arıcılık Haritası'nın gelecekte "Tarım Cebimde" uygulamasına uyarlanmasıyla vatandaşların siteye daha kolay ve rahat kullanımları hedefleniyor.

Haritaya, ilerleyen zamanlarda "bal ormanları" nın bulunduğu noktalar da eklenecek.

