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Türkiye
TRT Haber 17.10.2024 18:48

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Fincancı'ya 50 bin lira tazminat cezası

Milli Savunma Bakanlığı, Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik ifadeleri nedeniyle 50 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan Fincancı'ya 50 bin lira tazminat cezası

Şebnem Korur Fincancı, terör örgütünün "TSK'nın operasyonlarda kimyasal silah kullandığı" şeklindeki iftirasını ekranda desteklemiş ve 27 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da tutuklanmıştı.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Fincancı, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmişti.

Fincancı ve merkez konsey üyeleri görevden alınmıştı.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Fincancı'ya 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Ankara İkinci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma sonuçlandı. Mahkeme Fincancı'nın 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

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