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Türkiye
AA 17.10.2024 18:45

Ordu'da kaya düşme tehlikesine karşı 32 konut için geçici tahliye kararı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kaya düşme tehlikesine karşı tek katlı 32 konut için geçici tahliye kararı verildi.

Ordu'da kaya düşme tehlikesine karşı 32 konut için geçici tahliye kararı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Dışkaya Mahallesi'nde kayalardan aşınmaya bağlı taş kütlelerinin düşme tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

En ufak sarsıntıda bu kayaların düşme olasılığını dikkate alarak AFAD İl Müdürlüğüyle çalışma başlattıklarını belirten Kaya, incelemelerin ardından kayaların kontrollü şekilde kırımına başlanacağını dile getirdi.

Ordu'da kaya düşme tehlikesine karşı 32 konut için geçici tahliye kararı

Kaya, bölgede kısa sürede başlayacak çalışmaların 2-3 ay sürebileceğini ifade ederek, çalışma öncesi mahalledeki 32 konutla ilgili geçici tahliye kararı verildiğini, ilerleyen günlerde konut sayısının artabileceğini kaydetti.

Mahalleye ulaşımı sağlayan grup yollarının kapatıldığını belirten Kaya, sürücülerin alternatif yollara yönlendirildiğini sözlerine ekledi.

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