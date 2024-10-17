Ordu'da kaya düşme tehlikesine karşı 32 konut için geçici tahliye kararı

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Dışkaya Mahallesi'nde kayalardan aşınmaya bağlı taş kütlelerinin düşme tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
En ufak sarsıntıda bu kayaların düşme olasılığını dikkate alarak AFAD İl Müdürlüğüyle çalışma başlattıklarını belirten Kaya, incelemelerin ardından kayaların kontrollü şekilde kırımına başlanacağını dile getirdi.
Kaya, bölgede kısa sürede başlayacak çalışmaların 2-3 ay sürebileceğini ifade ederek, çalışma öncesi mahalledeki 32 konutla ilgili geçici tahliye kararı verildiğini, ilerleyen günlerde konut sayısının artabileceğini kaydetti.
Mahalleye ulaşımı sağlayan grup yollarının kapatıldığını belirten Kaya, sürücülerin alternatif yollara yönlendirildiğini sözlerine ekledi.