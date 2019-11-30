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TSK'nın onardığı Tel Abyad'daki okula "Barış Pınarı" adı verildi30 Kasım 2019 Cumartesi 12:44 - Son Güncelleme 30 Kasım 2019 Cumartesi 13:08
PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin onardığı okula Barış Pınarı adı verildi. Komandolar okulun tabelasını astı.
Barış Pınarı Harekatı’yla Tel Abyat’ı teröristlerden temizleyen TSK, terör örgütünün tahrip ettiği okulları tek tek onarıyor.
Tel Abyad'daki Müşrifet El Havi köyündeki okul da onarılarak Tel Abyadlıların kullanımına sunuldu.
Okula, terör örgütüne ağır darbe indiren harekatın adı verildi.
Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulu artık bölgedeki çocukların ilk eğitim yuvası olacak.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tel abyad tsk Okul barış pınarı harekatı