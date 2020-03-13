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TSK'da yemin törenlerine ziyaretçi alınmayacak
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs önlemleri kapsamında, yemin ve mezuniyet törenlerine bir süre misafir alınmayacak.
Milli Savunma Bakanlığı, salgın riskine karşı teyakkuzda.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında askeri birliklerde önlemler alındı.
Önlemler şöyle sıralandı:
- Yemin törenlerine bir süre ziyaretçi kabul edilmeyecek.
- Personel izinleri ile askeri öğrenci, er ve erbaşların hafta sonu izinleri durduruldu.
- Nizamiyelere vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi, nizamiyelerde görev yapan personele de eğitimler verildi.
- Sınırda yakalanan şahıslarla temas kuran askerlere koruyucu donanım sağlandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 13:59
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