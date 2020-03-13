Koronavirüse sıkı önlemler
Eğitime koronavirüs arası verilecek, kamu personelinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak, spor müsabakaları seyircisiz yapılacak, kalabalık alanlar sık sık dezenfekte edilecek. Günlük hayatın pek çok alanında tedbirler hayata geçirildi.
Koronavirüse karşı Türkiye teyakkuzda. Virüsün yayılmaması için tüm önlemler alındı.
Okullar tatil edildi
Okullarda bir haftalık Nisan tatili erkene alındı. 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yapılacak. Anaokulu, kreş ve çocuk kulüpleri tatil edildi. Üniversitelerde de eğitime 3 hafta ara verildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı. 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.
Maçlar seyircisiz oynanacak
Spor müsabakalarına da koronavirüs tedbirleri getirildi. Nisan ayı sonuna kadar tüm branşlarda maçlar seyircisiz oynanacak.
Kalabalık yerler dezenfekte edilecek, bir çok yere dezenfektan konulacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ile önlemleri içeren genelge gönderdi. İllerde kalabalık yerler sık sık dezenfekte edilecek. Kamu binaları ve toplu taşıma araçlarına dezenfektan konulacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz." dedi.
Cezaevi ziyaretlerine sınırlama
Adalet Bakanlığı da virüsün ceza ve infaz kurumlarına etki etmemesi için harekete geçti. Son dönemde yurt dışına çıkanların cezaevi ziyaretlerine izin verilmeyecek. Gerek görüldüğü taktirde tüm ziyaretler sınırlandırılacak.
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarına sınırlama
Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışlarına da sınırlandırma getirildi. Zorunlu hallerde yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.
Kültürel etkinliklere Nisan ayı sonuna kadar ara verildi
Kültürel etkinliklere de koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerine bağlı sanat etkinliklerini nisan ayı sonuna kadar ertelendi.
Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi
Ticaret Bakanlığı, 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarların 1 Mayıs sonrasına ertelendiğini duyurdu.
Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi geçici süreyle askıya alındı
Virüsün yayılmasına karşı önemli bir adım da sağlık alanında atıldı. Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi geçici süreyle askıya alındı.