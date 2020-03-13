Koronavirüse karşı Türkiye teyakkuzda. Virüsün yayılmaması için tüm önlemler alındı.

Okullar tatil edildi

Okullarda bir haftalık Nisan tatili erkene alındı. 23 Mart'tan itibaren de uzaktan eğitim yapılacak. Anaokulu, kreş ve çocuk kulüpleri tatil edildi. Üniversitelerde de eğitime 3 hafta ara verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı. 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

Maçlar seyircisiz oynanacak

Spor müsabakalarına da koronavirüs tedbirleri getirildi. Nisan ayı sonuna kadar tüm branşlarda maçlar seyircisiz oynanacak.

Kalabalık yerler dezenfekte edilecek, bir çok yere dezenfektan konulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ile önlemleri içeren genelge gönderdi. İllerde kalabalık yerler sık sık dezenfekte edilecek. Kamu binaları ve toplu taşıma araçlarına dezenfektan konulacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir panik havası yaratmadan ama rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu süreci hep birlikte yürüteceğiz." dedi.

Cezaevi ziyaretlerine sınırlama

Adalet Bakanlığı da virüsün ceza ve infaz kurumlarına etki etmemesi için harekete geçti. Son dönemde yurt dışına çıkanların cezaevi ziyaretlerine izin verilmeyecek. Gerek görüldüğü taktirde tüm ziyaretler sınırlandırılacak.

Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarına sınırlama

Kamu çalışanlarının yurt dışına çıkışlarına da sınırlandırma getirildi. Zorunlu hallerde yurt dışına çıkacak kamu görevlileri; üst yönetici, bakan veya validen izin alacak.

Kültürel etkinliklere Nisan ayı sonuna kadar ara verildi

Kültürel etkinliklere de koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Devlet Opera ve Balesi, Güzel Sanatlar ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerine bağlı sanat etkinliklerini nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Tüm fuarlar 1 Mayıs sonrasına ertelendi

Ticaret Bakanlığı, 16 Mart-30 Nisan dönemindeki tüm ulusal ve uluslararası fuarların 1 Mayıs sonrasına ertelendiğini duyurdu.

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi geçici süreyle askıya alındı

Virüsün yayılmasına karşı önemli bir adım da sağlık alanında atıldı. Tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi geçici süreyle askıya alındı.