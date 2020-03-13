Çin’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren önlemlerini alan ve süreci oldukça etkin bir şekilde takip eden Türkiye, ülke sınırları içinde vaka görülmesinin ardından bir dizi önlemi hayata geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı koordinesinde ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektör temsilcilerinin de birlikte hareket etmesiyle ülkemizde yeni bir süreç başlamış oldu. Kamuoyuyla paylaşılan önlemler kimi ‘ilk’leri de beraberinde getirdi.

Okullar ve üniversiteler salgın nedeniyle kapandı

Alınan önlemlerden biri ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilmesi oldu. İlgili sınıf aralığındaki öğrenciler 23 Mart itibarıyla televizyon ve internet üzerinden eğitime devam edecek.

Yine bu dönemde üniversiteler de 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edildi.

Daha önce domuz gribi nedeniyle 4 ilde okullar 1 hafta süreyle tatil edilmişti. Tüm okulların ve üniversitelerin aynı anda salgın nedeniyle tatil edilmesi ilk kez yaşanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Orduda salgın önlemleri

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs, Türk Silahlı Kuvvetlerini de önlem almaya itti. Bu kapsamda çeşitli kısıtlamalara giden TSK, askeri okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerin belli bir süre hafta sonu iznine çıkamayacağını açıkladı.

Geçmiş yıllarda kritik gün ve haftalarda ya da terör olaylarının çok sık yaşandığı dönemlerde izinlerin iptal olduğu kışlalarda, salgın hastalık nedeniyle ilk kez tüm izinler durduruldu.

Geçmiş dönemlerde yemin törenine mutlaka davet edilen ailelerle ilgili önlem alınacak. İkinci bir emre kadar yemin törenlerine ve mezuniyet törenlerine dışarıdan herhangi birinin katılmasına izin verilmeyecek.

Tüm bunların yanında TSK, askeri birliklere personellerin uyması gereken kurallara ilişkin yazı gönderdi, el sıkışma yasaklandı ve farklı korunma tedbirleri hayata geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Seyircilere bu kez ceza değil, virüs engeli

Geçmiş yıllarda tribünlerde sportmenliğe aykırı olaylar nedeniyle kapatılan tribünler ilk kez salgın nedeniyle boş kalacak. Alınan tedbirler kapsamında nisan sonuna kadar tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Futbol ve basketbol başta olmak üzere diğer spor branşlarının da dahil olacağı bu süreç, salgın nedeniyle yaşanan ilkler arasında yerini aldı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan’ın programına koronavirüs etkisi

Dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yurt dışı gezilerine yeni düzenleme yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yurt dışı programlarının bir süre ertelendiğini açıkladı. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında programları ilk kez salgın nedeniyle değişikliğe uğramış oldu.

Görüş gününe düzenleme

Salgın nedeniyle önlemlerin alındığı yerlerden biri de cezaevleri oldu. Adalet Bakanlığı son dönemde yurt dışına çıkan yabancı ve Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Bazı diğer önlemler

Koronavirüs nedeniyle her yıl merakla beklenen ‘turizm sezon açılışı’ da ertelendi. Bilindiği üzere Türkiye’de nisan başında oteller turizm sezonunu açıyor, o günden itibaren doluluk sürekli artarak yaz aylarında en üst noktaya ulaşıyordu. Türkiye’de turizm sezon açılışı bu kararla ilk kez salgın nedeniyle ertelenmiş oldu.

Koronavirüs nedeniyle çok sayıda sektörden farklı kuruluş ve firmalar da kendilerine göre önlemler aldı.

Darülaceze Başkanlığı, salgında en yüksek risk grubunun 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan bireyler olması nedeniyle sakinlerinin dışarıya çıkmasına da ikinci bir karara kadar izin vermeyeceğini duyurdu. Bu süreçte kurum 14 gün boyunca ziyaretçi kabul etmeyecek.