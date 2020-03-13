Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.

- 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

- Uluslararası gençlik kampları ertelendi.

- Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ileri bir tarihe ertelendi.

- Statlarımızdaki hijyen ve temizlik çalışmaları devam edecek. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.