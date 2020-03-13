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Spor müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporda koronavirüs tedbirleriyle ilgili konuştu. Kasapoğlu; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
- Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.
- 3 haftalık tatil boyunca yurtta kalmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.
- Uluslararası gençlik kampları ertelendi.
- Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ileri bir tarihe ertelendi.
- Statlarımızdaki hijyen ve temizlik çalışmaları devam edecek. Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakaları nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
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