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Bakanlıktan dezenfektan kararı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alındığını açıkladı. Böylece, kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak önlemleri açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunun 3 aylığına askıya alınmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacının karşılanacağını açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, "Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak." dedi.
Varank, "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak." diye konuştu.
Etiketler: son dakika koronavirüs kolonya dezenfektanSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:37
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