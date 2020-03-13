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Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ikinci koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Koca, yeni vakanın ilk hastanın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresinden olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamayı Twitter adresi üzerinden yaptı.
Bakan Koca, "Dün Akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.
DÜN AKŞAM sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020
İlk vaka 11 Mart'ta açıklanmıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:41
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