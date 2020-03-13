Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca: Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan ulusal tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel Kovid-19 salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞKANLIĞINDA, gün içinde bir zirve gerçekleştirdik. Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık. Türkiye’nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak. Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın. pic.twitter.com/5v3Sv5zJ0s— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020
Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı koronavirüsSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 01:28
Sıradaki Haber
Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz