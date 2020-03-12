Haber Giriş: Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 81 ile koronavirüs genelgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi.
Genelgeye göre, halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:10
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