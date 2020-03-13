Beril Dedeoğlu 1961 yılında Ankara'da doğdu.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Dedeoğlu, 1986'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Dedeoğlu, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Akademik kariyerine 1995'te Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde başlayan Dedeoğlu 1999'de doçent, 2005'te profesör oldu. Dedeoğlu, 2005'ten itibaren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü. Uluslararası güvenlik ve strateji, Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler alanlarında birçok kitabı ve makalesi bulunan Dedeoğlu, çeşitli gazetelerde yazarlık yaptı.

AB Bakanlığı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı

22 Eylül 2015'te geçici seçim hükümetinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi olan Beril Dedeoğlu, 28 Şubat 2019'da beyin kanaması geçirerek, hastaneye kaldırıldı. 13 Mart 2019'da 57 yaşında hayatını kaybeden Dedeoğlu, Galatasaray Üniversitesi'ndeki anma töreninin ardından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.