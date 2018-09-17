TSK, yaralı vatandaşı hastaneye helikopterle taşıdı

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cizre’de 16 Eylül'de ağır yük altında kalarak yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Kahramanmaraş’ta bir hastaneye tahliye edildi.

Şırnak/Cizre’de 16 Eylül 2018 tarihinde ağır yük altında kalarak yaralanan bir vatandaşımız, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile Kahramanmaraş’ta bir hastaneye tahliye edilmiştir. pic.twitter.com/YCVybExfN8 — TSK (@TSKGnkur) 17 Eylül 2018

Kaynak: AA