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TSK, yaralı vatandaşı hastaneye helikopterle taşıdı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter, Şırnak'ta ağır yük altında kalarak yaralanan vatandaşı Kahramanmaraş'taki hastaneye taşıdı.

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Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cizre’de 16 Eylül'de ağır yük altında kalarak yaralanan bir vatandaş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Kahramanmaraş’ta bir hastaneye tahliye edildi.


 

Kaynak: AA

Etiketler: şırnak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kahramanmaraş, helikopter, hastane, Genelkurmay Başkanlığı, Cizre
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