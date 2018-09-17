Kayseri'nin atlı polisleri göreve başlayacakları günü bekliyor

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak bu yıl kurulan Atlı Polis Grup Amirliği'nde görevli 1'i kadın 13 personel, Ankara'da aldıkları eğitimlerden sonra beraber görev yapacakları 3 atla çalışmalarını sürdürüyor. Amirlik bünyesinde görev yapacak diğer atların ise eğitimleri devam ediyor.

Atların eğitim sürecinde de her an onların yanında olan 13 polis memuru, Kayseri'de vatandaşların yoğun bulunduğu caddeler, sokaklar, parklar ve spor müsabakalarında görev alacak.

Gerekli eğitimlerden sonra göreve hazırlar

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek amacıyla yaya ve motorize devriye hizmetinin yanında atlı devriye hizmeti de vereceklerini söyledi.

Atlı polislerin gerekli eğitimlerden geçtiğini ve göreve hazır olduklarını belirten Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde çalışan 13 personelimiz Ankara'da bulunan Atlı Polis Grup Amirliği'ne geçici görevle giderek 4 aylık eğitim sürecini tamamladı. Eğitim sürecinden sonra tekrar kentimize gelen bu personellerimiz atlarımızın bakım, sağlık ve eğitim çalışmalarını sürüyor. Bazı atlarımızın yaklaşık 3 ay sürecek eğitimleri bulunuyor. Bu eğitimlerden sonra Atlı Polis Grup Amirliği'nde bulunan atlarımızla beraber çeşitli faaliyetlerde, parklarda, asayiş olaylarında, maç tedbirlerinde gerekli görev planlamaları yapılacak."

Huzurun en üst seviyede olması için hizmet verecekler

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın talimatıyla kent güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların her geçen gün arttığını anlatan Erdoğdu, "Kent güvenliği kapsamında devriye hizmetlerimiz çeşitlendiriliyor. Şu ana kadar ilimizde yaya ve motorize devriye hizmeti verilirken artık atlı devriye hizmeti de çeşitli alanlarda başlayacak" dedi.

Erdoğdu, atlı polislerin görev yapacağı yerlerin güvenlik analizleriyle belirleneceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Günün belirli saatlerinde parklarda, maç zamanında stadyum çevrelerinde, yoğun sokak ve caddelerde görev yapacaklar. Aynı yerde sürekli görev yapmalarından ziyade, daha etkin olması için analizler sonucunda belirlenen yer ve saatlerde hizmet verecekler. Başlarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli uzman arkadaşımız yer alacak. Bundan sonraki süreçte artık şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, ilimizde artık Atlı Polis Grup Amirliği atlı polislerimizle görev yapmaya başlayacak. Vatandaşlarımızın mal-can emniyeti ve huzurunun en üst seviyede sağlanması amacıyla atlı polislerimiz hizmet vermeye başlayacak."

Kaynak: AA