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Irak'ın kuzeyinde 2 tanksavar füzesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda 2 AT-4 Tanksavar Füzesi, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı.

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Irakın kuzeyinde 2 tanksavar füzesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosya medya hesabından yapılan açıklamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda 2 AT-4 Tanksavar Füzesi, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda 1 el yapımı patlayıcı da (EYP) imha edildi.


 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, tanksavar füzesi, roketatar, Irak'ın kuzeyi, Hakurk Kani Rash
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