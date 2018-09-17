Irak'ın kuzeyinde 2 tanksavar füzesi ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sınır ötesinde terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığı'nın sosya medya hesabından yapılan açıklamda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda 2 AT-4 Tanksavar Füzesi, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonda 1 el yapımı patlayıcı da (EYP) imha edildi.

Irak Kuzeyi Hakurk Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonda iki

AT-4 Tanksavar Füzesi, beş RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirilmiş, bir EYP imha edilmiştir. pic.twitter.com/V5bjrkv9SZ