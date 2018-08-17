TSK: 7'si sözde lider kadrodan 52 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye’nin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

10-16 Ağustos tarihleri arasında, PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam ediliyor.

7'si lider kadrodan 52 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 15 Ağustos 2018 tarihinde etkisiz hale getirilen sözde PKK/KCK terör örgütü yürütme konseyi üyesi ve Sincar sorumlusu Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan, Mam Zeki Şengali İsmail Özden dahil, 7'si sözde lider kadroda bulunan, yurt içinde 39 ve yurt dışında 13 olmak üzere toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi

Operasyonlarda 19 adet piyade tüfeği, iki adet tabanca ve bu silahlara ait muhtelif mühimmat ile bir adet RPG-7 roket atar, 30 adet el bombası, 10 adet telsiz, 150 kg amonyum nitrat ele geçirilmiş ve 41 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Terör örgütünün finans kaynaklarına darbe

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlar neticesinde, 20 bin 728 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'ndan 4 bin 573 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, hudut ve bölgede güvenliği amacıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost/kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak ve Türkiye’de bulunan Suriyeli kardeşlerimizin güvenle evlerine dönmelerini sağlamak üzere, 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” başarıyla devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 573 oldu.

Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 263 adet mayın ve bin 381 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Kaynak: TRT Haber