Van'da terör operasyonu

Van Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 14-15 Ağustos'ta duyarlı vatandaşların, bir grup teröristin ilçeye bağlı Sallıdere Mahallesi'ne gelerek saldırı hazırlığı içerisinde olduğu yönündeki ihbarı üzerine, "Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız" operasyonunun gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Güvenlik güçlerinin arazi araması sırasında ağaçta saklanan PKK'lı teröristin sağ olarak yakalandığı, tespit edilen başka bir teröristin de teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ölü ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyonun devamında PKK'lı teröristlerce kullanılan bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, kanlı eylemlerde kullanılması planlanan, AK-47 piyade tüfeği, 2 roket başlığı (el yapımı patlayıcı olarak kullanılmak üzere düzenek haline getirilmiş), 2 el bombası, 3 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 40 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 16 tabanca fişeği, 50 gram C4 plastik patlayıcı, 6 pil bloğu, 30 pil, 400 metre kablo, çok miktarda elektrikli fünye, 2 dürbün, 5 çift terörist kıyafeti, örgütsel doküman, dijital malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Açıklamada, bölgede teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA