Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde 2017 yılında "pozitif değişime ilham olmak" sloganıyla kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından başlatılan ve bugüne dek gazetecilik mesleğini yüzlerce gençle buluşturan Gençler için Gazetecilik (Journalism for Juniors) Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen bir panelde anlatılacak.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gençlik Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenen panel, “Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak: Gençleri ve Savunmasız Toplulukları Güçlendirmek” başlığıyla insani yardım ve kalkınma alanında çalışma sürdüren, farklı sektörlerden isimlerin katılımıyla 11 Şubat’ta Birleşmiş Milletlerde gerçekleşecek. Panelde Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Richard Towle, Birleşmiş Milletler Gençlik Elçisi Jayathma Wickranamayake, Akademisyen Prof. Talip Küçükcan, TRT World Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşma yapacak.

Düzenlenen panelde, dijital alanda aktif olan medya kuruluşlarının, yaşam koşulları nedeniyle kendini ifade etme fırsatı bulamayan bireylere ve toplumlara nasıl fayda sağlayabileceği, gençlerin sosyal gelişimlerine ne şekilde olumlu katkıda bulunabileceği tartışılacak.

2019 yılında medya sektörünün en prestijli ödüllerinden olan IBC’nin ‘Sosyal Etki’ ödülüne layık görülen Gençler için Gazetecilik Programı gazetecilik mesleğini, yeni medya ve teknolojinin sunduğu olanaklarla birleştirerek dezavantajlı gençlerle buluşturmayı hedefliyor. Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yüzlerce genç, Gençler için Gazetecilik programına katılarak dijital medya üzerinden haber yapma eğitimi aldı. Türkiye’nin pek çok şehrinin yanı sıra Kabul, Çobanbey gibi lokasyonlarda da eğitimler düzenleyen TRT World Citizen, bu eğitimin planlanması ve uygulanması süreçlerinde Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra TIKA ve YTB gibi kurumlarla da işbirliği yapıyor.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Misyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Birleşmiş Milletler Gençlik Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde düzenlenen panel, “Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratmak: Gençleri ve Savunmasız Toplulukları Güçlendirmek” başlığıyla insani yardım ve kalkınma alanında çalışma sürdüren, farklı sektörlerden isimlerin katılımıyla 11 Şubat’ta Birleşmiş Milletlerde gerçekleşecek.

Panelde Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Richard Towle, Birleşmiş Milletler Gençlik Elçisi Jayathma Wickranamayake, Akademisyen Prof. Talip Küçükcan, TRT World Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşma yapacak.

Düzenlenen panelde, dijital alanda aktif olan medya kuruluşlarının, yaşam koşulları nedeniyle kendini ifade etme fırsatı bulamayan bireylere ve toplumlara nasıl fayda sağlayabileceği, gençlerin sosyal gelişimlerine ne şekilde olumlu katkıda bulunabileceği tartışılacak.

2019 yılında medya sektörünün en prestijli ödüllerinden olan IBC’nin ‘Sosyal Etki’ ödülüne layık görülen Gençler için Gazetecilik Programı gazetecilik mesleğini, yeni medya ve teknolojinin sunduğu olanaklarla birleştirerek dezavantajlı gençlerle buluşturmayı hedefliyor. Bugüne kadar yurtiçinde ve yurtdışında bulunan yüzlerce genç, Gençler için Gazetecilik programına katılarak dijital medya üzerinden haber yapma eğitimi aldı. Türkiye’nin pek çok şehrinin yanı sıra Kabul, Çobanbey gibi lokasyonlarda da eğitimler düzenleyen TRT World Citizen, bu eğitimin planlanması ve uygulanması süreçlerinde Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra TIKA ve YTB gibi kurumlarla da işbirliği yapıyor.

"World Citizen"

TRT World, "World Citizen" kapsamında her sene gençlere bilgi, beceri ve daha iyi bir gelecek için umut vermeyi amaçlayan projeler gerçekleştiriyor.

Her yıl 170'den fazla ülkeden 55 binin üzerinde katılımcının ilgisini çeken programlarda bin 700'den fazla alanında lider teknoloji şirketi, bu katılımcılarla bir araya geliyor.

IBC bünyesinde bu yıl düzenlenen ve sosyal sorumluluk projelerinin desteklendiği "IBC Sosyal Etki Ödülleri" yarışmasına dünyanın dört bir yanından etkileyici birçok kampanya rekor katılım göstererek, "Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı girişimleri tanımak", "Çevresel etkiyi en aza indirgemek" ve "En iyi etik liderlik" kategorilerinde yarıştı.

Her yıl düzenlenen uluslararası IBC Fuarı, görüntü, televizyon teknolojileri ve yayıncılıkla ilgili içerik, üretim, yönetim ve dağıtım konularında uzmanlaşmış birçok profesyonelin buluştuğu önemli bir organizasyon olarak görülüyor. Fuara, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın önde gelen şirketleri katılıyor.

TRT World

Türkiye’nin ilk uluslararası haber platformu olan TRT World, İngilizce yayın akışı, zengin haber ve belgesel içeriği ile dünya haberciliğine yeni bir bakış açısı getirmeyi, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ile “küresel izleyicinin kanalı” olmayı hedeflemektedir. Ortaya koyduğu yeni bakış açısı ile dünyada pozitif değişimin habercisi olarak haberin merkezine insanı alan, aynı haberin farklı açılarını gösteren uluslararası bir haber platformudur. Uluslararası prestijli kanallarda çalışmış tecrübeli ekran yüzlerini bünyesine katan TRT World, özellikle gelişen teknolojiyi yakından takip ederek izleyicilerine sosyal medya ve internet üzerinden de yayın yapan TV kanalları arasında yer almaktadır.