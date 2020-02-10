"Düşmanlarımız kahrolsun, Allah Türk'ü korusun." Bu sözler üzerine ant içtiler. Bir meslek değil memleket sevdasını seçtiler. Her biri emniyet teşkilatının neferi olmak için zorlu bir eğitimden geçiyor.

Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü. 2011 yılından bu yana binlerce polis adayının yolu, bu okuldan geçti.

Şehit Mustafa Büyükpoyraz POMEM Md. Salavat Mete Pınar, "Şimdiye kadar toplamda POMEM öğrencileri, PMYO öğrencileri, komiser yardımcılığı kursu ve trafik kursu dahil olmak üzere 7 bin 500 öğrenci mezun ettik teşkilatımız saflarına katıldılar. Şu anda da eğitim öğretime devam eden 1000 tamamı kadın olmak üzere öğrencimiz var." ifadelerini kullandı.

Halihazırda eğitim gören kahramanlar, önemli bir göreve de hazırlanıyor. 2019'da hayata geçirilen "Güven Masaları" ile teşkilata adım atacaklar. Yani halkla Emniyetin ilk temas noktaları olacaklar.

Polis adayları halkla ilişkiler, işaret dili gibi teorik eğitimler alıyor

Şehit Mustafa Büyükpoyraz POMEM Md. Yrd. Kenan Eser, "Temel polislik eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra hem halkla iç içe oldukları için hem de iletişim manasında da kuvvetli olmaları gerekli olduğunu düşündüğümüz için işaret dili kursları düzenliyoruz, diksiyon kursları düzenliyoruz." diye konuştu.

İşaret dili, eğitimin önemli bir parçası. Zira onların amacı, herkesin derdine derman olabilmek.

Kadın polis adayları, "Güven Masaları"nda görev alacak. Ancak mesleğin ilerleyen yıllarında farklı birimlerde de değerlendirilecek. İşte tam da bu sebeple zorlu bir saha eğitiminden de geçiliyorlar.

Sabahın ilk ışıklarıyla spor faaliyetlerine başlıyorlar. Eğitimler gün boyu devam ediyor.

Kadın polis adayları, etkin müdahale ve judo konusunda da özel eğitim alıyor. Bu çalışmalar, uluslararası yeterliliği bulunan eğitmenler nezaretinde yapılıyor.

Öğretmen Emniyet Müdürü Kaya Gezeker, "Öğrencilerimizin görev esnasında karşılaşabileceği zorluklarda ne şekilde hareket hareket etmeleri gerekiyor, ani beklenmedik olaylarda nasıl bir duruş sergilemeleri gerekiyor, olaylar esnasında şahıslara ne şekilde ve ne açıdan yaklaşmaları gerekiyor boyunda detaylı eğitimler veriyoruz." dedi.

Kadın polis adayları tatbikatlarla pratik yapma imkanı buluyor

Çalışmalar bununla da sınırlı değil. Onlar Türkiye'de emniyetin teminatı kadın polis adayları. En zorlu tatbikatlarla zorlu görevlere hazırlanıyorlar.

Tatbikat senaryosuna göre polisler saldırıya uğruyor. Anında karşılık veriyorlar ve savunma tekniklerini tek tek sergiliyorlar. Burada da "dur" ihtarına uymayan araca müdahale ediliyor. Polis adayları, bütün aşamaları başarılı şekilde tamamlıyor.

Kadın polis adayları atışları ile de göz dolduruyor. Onların amacı her zaman olduğu gibi hedefi hep 12'den vurmak.

Özel parkurda özenle ilerliyorlar. Önce uzun namlulu silahlarla atış yapıyorlar. Ardından tabancalarla hedefi tam isabet vuruyorlar.

Haber: Süleyman Yaşar

Kamera: Mikail Sevinç