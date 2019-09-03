Türkiye, jeopolitik konumuyla düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktalarından biri olarak görülüyor. Özellikle deniz sınırlarının Avrupa ülkelerine yakın olması kaçak geçiş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Ancak denizlerdeki kontroller ve başarılı operasyonlar hem düzensiz göçmenlerin hem de insan kaçakçılarının korkulu rüyası.

Hava, kara ve deniz yolları gözetleniyor

2015 yılından bu yana devam eden Ege'de Umut Harekatı ve Akdeniz'de Güven Harekatı da Sahil Güvenlik Komutanlığınca başarıyla yürütülüyor. Ekipler denizlerde devamlı nöbette.

Ege Denizi 22 bot, 3 helikopter ve 5 mobil radarla izleniyor

TCSG 30 Bot Komutanı Üsteğmen Önder Bulut:

"Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak bizler düzensiz göç ile Ege Denizi'nde her gün 22 Sahil Hüvenlik botu, 5 mobil radar ile yaklaşık 550 saat görev icra etmekteyiz. Ayrıca her gün 3 helikopter veya uçak ile keşif karakol uçuşları yapılmaktadır."

Ekiplere ulaşan her ihbar değerlendirilerek kaçak geçişlere anında müdahale ediliyor.

TRT Haber ekipleri de İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri ile bir devriye görevine katıldı.

Milli ve yerli üretim araçlar ekiplerin en büyük yardımcıları

Devriye görevlerinde mavi sular baştan sona gözetleniyor. Tekne ve botlarda en son teknoloji kullanılıyor. Kağan 19 sınıfı bot tamamen yerli ve milli üretim. İçindeki cihazlar ve yazılımlar Türk mühendisler tarafından geliştirildi.

Ekipler, geceyi gündüze çeviren kameralarla denizlerden kuş uçurtmuyor. Gece devriyelerinde ekiplerin en büyük yardımcısı olan termal kamera, yaklaşık 10 kilometrelik bir alan yani 5 deniz mili uzaklıktaki bir nesneyi teşhis edebiliyor.

"532 olayda 18 bin 81 düzensiz göçmen denizde yakalandı"

Sahil güvenlik ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonlarla yasa dışı geçişler önemli oranda düştü.

TCSG 30 Bot Komutanı Üsteğmen Önder Bulut:

"2019 yılında 532 olayda 18 bin 81 düzensiz göçmen denizde yakalandı. Bunun yanı sıra 32 göçmen kaçakçısını tespit ettik ve yakaladık. İstenmeyen olay olarak da 28 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı."

Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik göçmenlere göz açtırmıyor

Sahiller, denizler görev yerleri olsa da ekipler, düzensiz göçle mücadele için karada da çalışmalara katılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ortak operasyonlarında 8 ay içinde 13 bin 875 düzensiz göçmen yakalandı. Onlara yardım eden 229 kaçakçı hakkında da işlem yapıldı.

Haber: Cihat Sönmez

Kamera: Altan Ayhan, Nermin Özgül