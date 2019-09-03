Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldı. Hem eğitim kurumları hem de veliler hazırlıklarına devam ediyor. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci sıraları dolduracak. Öğrencilerin önemli bir bölümü okullarına ulaşmak için servis araçlarını kullanmaya hazırlanıyor. Böylece dikkatler bir yandan da servis araçlarına ve araçların güvenliğine çevrildi.

İstanbul’da 20 bin okul servisi

İstanbul’da geçen yıl 18 bin servis aracı hizmet verdi. Bu yıl ise 20 bin aracın öğrenci taşımacılığında kullanılacağı tahmin ediliyor. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, yeni eğitim ve öğretim yılı için yaptıkları hazırlıkları şöyle anlattı:

“Yaklaşık 15 gün önce hazırlıklarımıza başladık. Bu zaman zarfında araçlarımızın bakımlarını yaptık. Şimdi de yeni sezonda çalışacak olan araçlardaki şoför ve hosteslerin sağlık raporlarını, sabıka kayıtlarını ve psikoteknik raporlarını hazırlıyoruz.”

Öğrenciler emniyet kemeri takmalı

Velilerin çocuklarını emanet ettikleri servis şoförlerinin ve hosteslerin bazı kurallara uyması gerekiyor. Öncelikle okul servis araçları ve şoförlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Okul Servisi Güzergah Kullanım İzin Belgesi ve Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ne sahip olması şart.

Öztürk, şoför ve hosteslerin dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili olarak, “Hosteslerimiz çocukları apartmanın kapısından alacak, araca bindirecek. Seyir esnasında ise çocukların emniyet kemeri bağlı ve oturarak seyahat etmelerini sağlayacak. Okula gittikleri zaman karşılayan yetkili bir kimse varsa çocukları teslim edecek. Ardından araca dönerek uyuyan bir çocuk var mı diye içini kontrol edecek. Şoförlerimizin de servis aracının hızından tutun, çocuklarla konuşmasına, davranışına kadar örnek olacak bir şekilde davranması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Korsan servislere dikkat!

Servisler konusunda velilere de önemli görevler düşüyor. Başkan Öztürk, “Öncelikle veli, servis şoförünü tanıyacak” diyerek, şöyle devam ediyor:

“Gidecek arabasını görecek. Bu araba bir servis aracı mı? Çünkü haberlerde görüyoruz, 10 kişilik servis aracından 21 öğrenci çıktı diye. Fotoğrafa baktığınız zaman araba servis aracı değil. Çocukları daha ucuz taşıyor diye mahalledeki korsan bir araca teslim etmeyecekler. Bu işi meslek edinmiş, yıllarını vermiş insanları tercih edeceksiniz. Son olarak da velilerimiz çocukları teslim ettikleri şoförün telefon numarasını adını ve soyadını alsın, araçlarının plakasını öğrensin. Servis araçlarının plakalarının mutlaka L harfiyle başlayıp üç harf ve üç rakamdan oluşması gerekiyor.”

Servis ücretleri belli oldu

İstanbul’da merakla beklenen öğrenci servisi ücretleri de belirlendi. Servislere, geçen yıla oranla yüzde 13 zam yapıldı. En kısa mesafe 243 lira, en uzun mesafe 583 lira oldu. Buna göre İstanbul’da 25 kilometreyi aşan her kilometre için geçen yıl aylık 4,5 lira olan ücret, bu yıl 5,10 lira olarak uygulanacak. Ayrıca servis ücretlerine ilave olarak yüzde 35 oranında da hostes ücreti alınacak.

Belirlenen servis ücreti oranlarının bütün okullar için geçerli olduğuna dikkat çeken Öztürk, konuyla ilgili olarak velileri uyarıyor:

“Açıklanan fiyat tarifeleri hem devlet hem özel okullar içindir. Özel okulların farklı fiyatlar aldığını bizlere bildiriyorlar, şikayet ediyorlar. Veliler, kilometrelerini ölçsünler; fazla fiyat isteyene kesinlikle farklı bir rakam ödemesinler. Bu konuda İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve ALO 153’ü arayıp şikayet etsinler.”

MEB, 138 bin servis sürücüsünü eğitti

Okul servisleriyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı da sertifikalı kurs programları düzenliyor. Bu kapsamda, 2017’de başlatılan sertifika programıyla bugüne kadar, toplam 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personele eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi” ve “Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi” konularında eğitim görenler sertifika da alıyor.

İSAROD Başkanı Hamza Öztürk bu eğitimlerin önemli olduğunu söylüyor:

“Bizim bu eğitimlere katılmamız zorunlu. Çocuklara davranış biçimi, öfke kontrolü, konuşma şekilleri bunların hepsiyle ilgili Milli Eğitim’in tertip ettiği kurslara giderek sertifikalarımızı aldık. Zaten bu sertifikası elinde olmayanlar, okullarda öğrenci taşımacılığı için sözleşme yapamıyor.”

İçişleri Bakanlığı’ndan talimat listesi

İçişleri Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacak olması sebebiyle yayınladığı “trafik tedbirleri” konulu talimatta, servis araçlarına önemli bir yer ayırdı. Talimatta yer alan bazı tedbirler şöyle sıralanıyor:

-Okul servisleri mevzuata uygun olacak.

-Servis araçlarının camları sabit olacak, camlara renkli film yapıştırılmayacak.

-Aracın her koltuğunda emniyet kemeri bulunacak.

-Servislerde en az 30 gün süreli kayıt yapabilen araç takip sistemi bulunacak.

-Taşıma hizmeti sırasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmayacak.

-Taşıma sınırının üzerinde öğrenci alınmayacak.

-Mevzuata uymayan servis şoförlerinin özel izin belgeleri iptal edilecek.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek