Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün "İnsan sağlığını tehlikeye atacak tüm uygulamaların önüne geçilsin" talimatı üzerine zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesi, okul çevrelerinde yer alan bakkal ve büfe tarzı işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimleri yaka kamerasıyla kayıt altına alan ekipler, satışı yapılan ürünleri tek tek kontrol etti.

6 yıl önce üretilen gıdalara yeni üretilmiş gibi etiket yapıştırılmış

Ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, 6 yıl önce üretilen ve son kullanma tarihi geçmiş paket şekerleme, gofret, bisküvi ve çikolata gibi gıdaların bulunduğu 6 bin 423 ürünün paketine yeni üretilmiş gibi etiket yapıştırıldığını tespit etti.

Ürünlere el koyan ekipler, daha sonra iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA